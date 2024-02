3ème édition d’Africapitales : atelier vaudoun à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit sous condition

20 participant·es maximum, inscriptions gratuites par mail à agnes.madline@gmail.com

En célébrant la créativité d’artistes et d’acteurs culturels béninois, Africapitales invite les spectateurs à découvrir la diversité de formes et d’esthétiques présentes au Bénin et dans sa diaspora.

Venez vibrer et ressentir la musique du Bénin avec les artistes du BIM (Bénin International Musical) ! Au programme, partez à la découverte des rythmes vodoun, dansez sur les danses de la divinité « Sakpata », divinité de la terre du percussionniste Emile Totin et découvrez des chants gospel et traditionnel du Bénin avec le chanteur Jimmy Belah.

20 participant·es maximum, inscriptions gratuites par mail à agnes.madline@gmail.com

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Paris

Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/africapitales-atelier-vodoun

FGO-Barbara 3ème édition d’Africapitales : atelier vaudoun à FGO-Barbara