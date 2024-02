3ème édiditon Expo Camions les Passionnés 37 Neuillé-Pont-Pierre, samedi 4 mai 2024.

Les Passionnés du 37 vous retrouvent pour la 3ème édition d’Expo Camion, le 4 et 5 mai 2024. Stand pro, animation, food truck et buvette vous feront passer un bon moment.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

