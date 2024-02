3ème Course Nature Stade de Gray Gray, dimanche 18 février 2024.

Pour la 3ème édition de la COURSE NATURE le Tri Val de Gray vous attends le dimanche 18 février 2024, au stade de Gray.

Au programme 5 formats

– 19km

– 11km

– Randonnée de 11km

– Course jeune 1 (400m)

– Course Jeune 2 (800m)

N'hésitez pas à enfiler vos baskets pour tenter l'aventure !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 09:30:00

fin : 2024-02-18

Stade de Gray Avenue des Capucins

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté entraineur.trivaldegray@gmail.com

