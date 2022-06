3ème Course de Caisses à Savon La Bachellerie La Bachellerie Catégories d’évènement: Dordogne

La Bachellerie

3ème Course de Caisses à Savon La Bachellerie, 7 août 2022, La Bachellerie. 3ème Course de Caisses à Savon

La Bachellerie Dordogne Vézère Périgord Noir

2022-08-07 09:30:00 – 2022-08-07 18:00:00 La Bachellerie

Dordogne La Bachellerie Le Comité d’Animations de LA BACHELLERIE ( en PERIGORD ) organise sa 3ème course de Caisses à Savon

Ouvert aux licenciés et Folkloriques.

Course inscrite au calendrier du Comité SUD OUEST de Caisses à Savon. Le Comité d’Animations de LA BACHELLERIE ( en PERIGORD ) organise sa 3ème course de Caisses à Savon

Ouvert aux licenciés et Folkloriques.

Course inscrite au calendrier du Comité SUD OUEST de Caisses à Savon. Le Comité d’Animations de LA BACHELLERIE ( en PERIGORD ) organise sa 3ème course de Caisses à Savon

Ouvert aux licenciés et Folkloriques.

Course inscrite au calendrier du Comité SUD OUEST de Caisses à Savon. comité des fêtes la bachellerie

La Bachellerie

dernière mise à jour : 2022-06-28 par Vézère Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Bachellerie Autres Lieu La Bachellerie Adresse La Bachellerie Dordogne Vézère Périgord Noir Ville La Bachellerie lieuville La Bachellerie Departement Dordogne

La Bachellerie La Bachellerie Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bachellerie/

3ème Course de Caisses à Savon La Bachellerie 2022-08-07 was last modified: by 3ème Course de Caisses à Savon La Bachellerie La Bachellerie 7 août 2022 La Bachellerie Dordogne Vézère Périgord Noir

La Bachellerie Dordogne