Gironde Gensac 3ème concours international de soupe, à Gensac, salle polyvalente. Prix à gagner. Toutes les recettes de la planète sont les bienvenues. Participation gratuite. Inscription jusqu’ua 15/01 et renseignements au 06.67.93.71.64 ou sophieprovain@gmail.com.

Visiteurs : après la dégustation des soupes en compétition, grandes tables à votre disposition pour continuer par une auberge Espagnole. Porter votre bol, votre pique-nique et vos couverts. Vente de vins locaux sur place.

Gensac

