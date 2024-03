3ÈME COMEDY CLUB AU FRENCH KISS Montpellier, samedi 30 mars 2024.

Le French Kiss organise sa 3ème soirée Stand-Up à Montpellier !

Après le succès des 2 premiers événement, Le French Kiss invite la communauté montpelliéraine à une 3eme soirée Stand-Up exceptionnelle, mettant en avant les talents comiques locaux dans un cadre atypique et convivial. Cet événement gratuit (et au chapeau) promet une expérience divertissante et décontractée pour tous les amateurs d’humour.

Au Programme

7 humoristiques locaux (mais pas uniquement) dont 1 Maitre de cérémonie, chacun avec environ 10 minutes de performance.

Une occasion unique de découvrir la diversité des talents locaux (mais également d’ailleurs car nous avons Claudia qui se déplace de Perpignan et Stephane qui vient de Aix) et de passer une soirée mémorable au French Kiss.

La Line-up

Erlavo Claudia Marmo La minute Manon Yoann Stephane Barouf

Le bar French Kiss se situe au sein de l’Hôtel Eklo, en face de la gare Saint Roch

Organisation Jossuha Théophile

La 1ère session aura lieu à à 19h (nous vous recommandons d’arriver tôt pour garantir votre place) et se clôturera à 21h30, de quoi laisser du temps pour accueillir le public de la 2eme session, qui durera de 21h30 à 23h environ. Le public aura donc amplement le temps de profiter du bar et des performances des artistes.

Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 19:00:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

Rue Jules Ferry

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

