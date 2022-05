3eme Class / Cuarteto Tafi / Cool Cash Flex Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

3eme Class / Cuarteto Tafi / Cool Cash Flex Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 10 juin 2022, Toulouse. 3eme Class / Cuarteto Tafi / Cool Cash Flex

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le vendredi 10 juin à 19:00

Concert ——- **Dans le cadre de la fête de quartier Saint-Cyprien,** **en partenariat avec l’association des commerçants** Trois groupes de musique, 3eme Class (chanson / world / hip-hop), Cuarteto Tafi (trad Argentin / musique du monde), et Les Cool Cash Flex (rock humoristique), seront sur scène pour un concert unique, avec des surprises et collaborations inattendues… On notera, entre autres, la présence du quatuor à cordes toulousain « Les Impromptueuses » pour les accompagner. **Place de l’Estrapade**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T19:00:00 2022-06-10T23:59:00

