3ÈME CHALLENGE DU MADRES, 15 août 2023, Roquefort-de-Sault Roquefort-de-Sault.

Roquefort-de-Sault Aude

2023-08-15 – 2023-05-07

Le Challenge du Madres tient son nom du Pic du Madres, point culminant du département de l’Aude (2459 mètres) situé à proximité.

Il s’agit d’une journée sportive comprenant une course cycliste le matin, la Course du Garavel (37 km et 900 mètres de dénivelé positif) et une épreuve de course à pied l’après midi, le Trail de l’Ayguette (14km et 800 mètres de dénivelé positif).

Il est possible de participer à l’une ou l’autre des épreuves, ou d’enchainer les deux (classement général sur les deux courses).

En parallèle, de nombreuses animations vous seront proposées :

– une randonnée de 8 km pour découvrir les chemins du secteur,

– un marché des producteurs,

– des courses enfants,

– un repas gourmand

– et une soirée musicale.

+33 4 68 20 51 82

