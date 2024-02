3ème carnaval de Dannemarie Dannemarie, dimanche 24 mars 2024.

3ème carnaval de Dannemarie Dannemarie Haut-Rhin

Cavalcade, buvettes, crêpes et sandwichs viennoises possibilité de repas à midi sur réservation https://urlz.fr/ognF

Depuis son retour en 2022, Soundgo Radio, avec le soutien de la Ville de Dannemarie, organise le Carnaval de Dannemarie et vous propose une 3ème édition le 24 mars prochain à 14h !



Au programme, 2 passages de 26 groupes dont 24 chars, 1 groupe de Guggamusik et 3 Robots Transformers !

2 buvettes (RC Dannemarie et La Dannemarienne) Place de l’Hôtel de Ville et rue de Bâle, entre Meubles Brayé et CIC.

Après la Cavalcade, rendez-vous à la salle polyvalente (rue du Stade) pour continuer cet après-midi festif avec buvette, crêpes et sandwichs viennoises (entrée gratuite) !

Masque de Carnaval en mousse offert aux 1 000 premiers enfants !



Repas de midi à la salle polyvalente (UCJE Handball Dannemarie)

(uniquement sur réservation jusqu’au 20/03/24 inclus) au prix de 12 € :

2 merguez ou 1 saucisse blanche / frites / salade verte / éclair vanille ou chocolat / café

Lien de réservation : https://urlz.fr/ognF EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24

Place de l’Hôte-de-Ville

Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est mairie@dannemarie.fr

L’événement 3ème carnaval de Dannemarie Dannemarie a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme du Sundgau