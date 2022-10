3ème braderie puériculture automne (profit Téléthon) Malestroit Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Morbihan

3ème braderie puériculture automne (profit Téléthon) Malestroit, 23 octobre 2022, Malestroit. 3ème braderie puériculture automne (profit Téléthon)

Place Jacques Bonsergent Malestroit Morbihan OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

2022-10-23 – 2022-10-23 Malestroit

Morbihan Malestroit Braderie puériculture, enfants, ados, jeux, jouets, poussettes, articles divers (pas de gros volumes)

Ouvert à tous, tables mises en place. 1 chaise possible par exposant.

Très bonne fréquentation sur la dernière édition.

Si salle pleine, possibilité extérieur sous chapiteau.

5 € le mètre avec table.

Mise en place de votre stand dès 6h le dimanche matin 23/10. Ouvert au public : 8H / 18H

Café offert le matin à chaque exposant.

Restauration possible le midi et boissons toute la journée.

Renseignements pour inscription par mail ou téléphone (on rappelle si vous tombez sur répondeur).

PREMIERS INSCRITS, PREMIERS SERVIS !!! +33 6 08 62 73 63 Malestroit

dernière mise à jour : 2022-10-06 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Malestroit, Morbihan Autres Lieu Malestroit Adresse Place Jacques Bonsergent Malestroit Morbihan OT MALESTROIT - Destination Brocéliande Ville Malestroit lieuville Malestroit Departement Morbihan

Malestroit Malestroit Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malestroit/

3ème braderie puériculture automne (profit Téléthon) Malestroit 2022-10-23 was last modified: by 3ème braderie puériculture automne (profit Téléthon) Malestroit Malestroit 23 octobre 2022 Malestroit morbihan Place Jacques Bonsergent Malestroit Morbihan OT MALESTROIT - Destination Brocéliande

Malestroit Morbihan