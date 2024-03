3ème Bourses aux Pièces Route de Saint Rémy Maillane, samedi 25 mai 2024.

3ème Bourses aux Pièces Route de Saint Rémy Maillane Bouches-du-Rhône

3ème bouse aux pièces et 2 roues anciennes

La jeune et dynamique association » Les passionnés du galet » qui œuvre autour du Velosolex.

Vous informe de l’ organisation de sa troisième bourse aux pièces Solex, deux roues, vintage.

Parcours fléché, petite restauration et bonne humeur seront de mise. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 06:30:00

fin : 2024-05-25 13:00:00

Route de Saint Rémy Centre Frédéric Mistral

Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lespassionesdugalet@gmail.com

L’événement 3ème Bourses aux Pièces Maillane a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence