Tonneins 47400 EUR Les Pompons Bleus en partenariat avec la municipalité organisent un vide-greniers (rues Foch, Birefred, Gambetta), et la 2ème Bourse d’échanges (place Jules Ferry, rue Clémenceau et Place Jouan le Jeune).

– Exposition de véhicules anciens toutes marques.

