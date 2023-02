3ème Bike and Run Cross Duathlon Gujan-Mestras Catégories d’Évènement: Gironde

Gujan-Mestras

3ème Bike and Run Cross Duathlon, 26 mars 2023, Gujan-Mestras . 3ème Bike and Run Cross Duathlon Chemin du Loup Gujan-Mestras Gironde

2023-03-26 – 2023-03-26 Gujan-Mestras

Gironde 4 épreuves.

Ouvert à tous non licenciés et licenciés

Bike and Run

Course 1 : FORMAT S (20 km)

Départ 10H Course 2 : FORMAT XS (10 km)

Départ 10H Cross Duathlon

Course 4 : 6/9 ANS

Départ 14H Course 4 : 10/13 ANS

Gujan-Mestras

