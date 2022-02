3eme Bal Trad salle des fêtes,Bonny-sur-Loire (45), 30 avril 2022, .

3eme Bal Trad

salle des fêtes, Bonny-sur-Loire (45), le samedi 30 avril à 19:30

Apres ces longs moments de pandémie, nous sommes heureux d’organiser notre 3eme bal trad. Deux exellents groupes animeront cette soirée, notez bien sur vos agendas. Première partie : – Tiennet Simonnin accordéoniste de talent vous ravira les oreilles avec des musiques cadencées et sans frontières inspirées du classique et du jazz en gardant tout des rythmes traditionnels. Seconde partie : – Nous aurons le plaisir d’accueillir Remi Geffroy avec sa nouvelle formation ODYSSEUS. Pas moins de 7 musiciens nous viennent de Toulouse et sa banlieu. Julien Casanovas et Mélanie Brelaud au violon, Alix Hubert à L’alto, Estelle Besingrand au violoncelle, Nans Casaniovas à la guitare, Christian Martinaud à la batterie et Remi Geffroy à l’accordéon diatonique. Une musique rythmée pour un voyage dans le monde de la musique traditionnelle Une très belle soirée en perspective, retenez la date sur vos agendas Restauration sur réservation avant le 22 avril au 06 30 66 15 06 ou sur cdfbatilly@outlook.fr *source : événement [3eme Bal Trad](https://www.agendatrad.org/e/34914) publié sur [AgendaTrad](https://www.agendatrad.org/)*

avec Rémi Geffroy et Tiennet Simonnin

