3ème année Mob’s Fête de la mobylette Saint-Mexant, samedi 25 mai 2024.

3ème année Mob’s Fête de la mobylette Saint-Mexant Corrèze

Samedi 25 Bourse d’échange mobylettes, voitures, motos, et exposition animations de matériel agricole. (Toute la journée) 10h30 et 15h départs pour deux balades à mobylette environ 1h30. A partir de 18h soirée musicale 18h à 20h scène ouverte sur inscription 20h30 concert gratuit du groupe B. Side (pop rock) Dimanche 26 Toute la journée Bourse d’échange mobylettes, voitures, motos, et exposition animations de matériel agricole. Parcours de tracteurs avec obstacles Marché de producteurs locaux Vide grenier Grillades et buvette Balade mob’s (8h30 13h) 80 km avec arrêt café, croissant Repas 13h30 (sur réservation) cuisse de cochon à la broche, écrasé de pommes de terre sauce aux cèpes; Tarte aux pommes Café – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 09:00:00

fin : 2024-05-26

Au Lieu-dit Pompeyrie

Saint-Mexant 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

