Savoie Beaufort EUR 26 26 Les jeunes talents présentent un numéro de 8 min, suivis d’un entracte/buvette et du vote de la soirée. A 21h30 : « Pujol sort les dossiers » ! Un univers qui vous sera forcément familier puisque ce n’est pas sa vie qu’il raconte, mais la vôtre. info@areches-beaufort.com +33 4 79 38 15 33 Salle de la Chaudanne Arêches Beaufort

