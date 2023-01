3e Salon des Orchidées de Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Office de Tourisme de Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Hauts-de-Seine Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine EUR Exposition et vente d’orchidées, produits dérivés, conseils, rempotage.

Orchidées du Sénat, amateurs, de producteurs (France, étrangers),

L’Orchidée dorée à l’or fin devient bijou, la vanille,

Des tillandsias,

Divers associations SHRM, philatélie, ACC orchidee.92@outlook.com +33 6 47 69 97 40 https://salon-orchidee92.jimdofree.com/ MAISON DE L’EUROPE 312 Avenue Napoléon Bonaparte Rueil-Malmaison

