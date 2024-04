3e Normandy Horse Meet up Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult, jeudi 26 septembre 2024.

3e Normandy Horse Meet up Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult Calvados

Jeudi

Organisé par Hippolia, le Conseil des chevaux de Normandie et Equures, le « Normandy Horse Meet up » est devenu en trois ans le rendez-vous incontournable de rassemblement des entreprises et startups, intervenants experts, professionnels et futurs professionnels de la filière équine. En d’autres termes il est le premier événement en France consacré exclusivement aux professionnels du cheval. Installés dans les deux manèges, un espace d’expositions avec des démonstrations, un espace colloque avec des conférences de qualité et un lounge d’échanges permettent à un public averti d’échanger sur les dernières innovations avec plus de 90 exposants présents.

Répartis sur deux journées, une quinzaine de conférences et environ 70 démonstrations abordent de nombreuses thématiques développement durable, bien-être animal, développement économique et mise en réseau des entreprises, avancée des recherches et diffusion des connaissances scientifiques et techniques.

Organisé par Hippolia, le Conseil des chevaux de Normandie et Equures, le « Normandy Horse Meet up » est devenu en trois ans le rendez-vous incontournable de rassemblement des entreprises et startups, intervenants experts, professionnels et futurs professionnels de la filière équine. En d’autres termes il est le premier événement en France consacré exclusivement aux professionnels du cheval. Installés dans les deux manèges, un espace d’expositions avec des démonstrations, un espace colloque avec des conférences de qualité et un lounge d’échanges permettent à un public averti d’échanger sur les dernières innovations avec plus de 90 exposants présents.

Répartis sur deux journées, une quinzaine de conférences et environ 70 démonstrations abordent de nombreuses thématiques développement durable, bien-être animal, développement économique et mise en réseau des entreprises, avancée des recherches et diffusion des connaissances scientifiques et techniques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-26

fin : 2024-09-27

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie contact@picdeauville.com

L’événement 3e Normandy Horse Meet up Saint-Arnoult a été mis à jour le 2024-03-28 par OT SPL Deauville