« Stolpersteine: les pavés de la mémoire » par Julien Helfer

Depuis trente ans plus de 80 000 de ces pavés ont été posés à travers toute l’Europe. Créées par l’artiste allemand Gunter Demnig, l’objectif de ces « pierres d’achoppement » – traduction littérale – vise à faire trébucher les consciences, en rappelant la mémoire de ceux qu’une idéologie mortifère a voulu effacer de la surface de la terre entre 1933 et 1945. Ainsi, dans les rues de nos villes et de nos villages, se construit le plus grand mémoriel décentralisé d’Europe.

Julien Helfer, professeur d’Histoire au Collège Grégoire de Tours, accompagné de Paul Anthony, de Florian Mahon et d’anciens élèves, nous expliquera comment la pose de ces pavés de la mémoire entre dans le projet d’établissement du collège. L’Histoire ne prend sens pour les élèves – et pour nous ! – que si elle s’ancre dans notre quotidien: ainsi, c’est après avoir retrouvé, dans les archives départementales, la trace des habitants disparus de Marlenheim, Odratzheim, Scharrachbergheim et Balbronn dans les années quarante, qu’ils ont décidé de rappeler ainsi leur destin, en inaugurant un chemin de mémoire visible et accessible à tous partout. En inscrivant leur nom dans l’espace public, chaque pavé rappellera le destin d’un(e) de ces déporté(e)s raciaux, politiques, asociaux, tziganes, handicapés, homosexuels : chaque Stolperstein leur rendra ainsi hommage et leur redonnera une place dans le présent, alors que le régime nazi avait tout tenté de mettre en oeuvre pour effacer la trace même de leur existence…

Ainsi, le dimanche 27 mars, élèves, professeurs, élus, parents et amis poseront ces pavés dans nos différentes communes. À 20 h 00 avec le port du masque et le pass vaccinal à l’Espace Culturel et Touristique.

