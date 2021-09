3e Marché de la création « Autour du livre et du papier » Cuisery, 12 septembre 2021, Cuisery.

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery

Artistes et artisans présents :

– Virginie Symaniec, « Le Ver à Soie » : éditrice ; poèmes à planter

– Frédéric et Laurence Bernardi : calligraphie et enluminure ; démonstrations et ateliers « Mon 1er livre »

– « Papy Art » : sérigraphie ; démonstrations et ateliers

– Agathe Robinson-Deroo : Illustrations et cartes postales autour de la botanique et du voyage, vente de tirages signés, boîtes de cartes, etc

– Lisa Mazoyer : créations à partir de supports papiers ayant déjà vécu

– Gaëlle Trontin : dessins

– Laurence Malval : dessins, collages

– Janick Ferrari : peinture

– Vincent Cros : bijoux et créations artistiques

– Alice Calm pour « Les Accords du Lion d’Or » : création de bouteilles à messages ; présentation de l’association et de ses évènements autour de la correspondance

– Sylvie et Günter Hübner « Un p’tit bout d’bonheur » : utilisation de papier à recycler pour création de bijoux

– « Mignonneries deux sœurs » : bijoux en papier et origami

– Christophe Cassier : livres sculptés et cartes pop-up

– Jérôme Dupasquier « Couleurs de Bresse » : crayons de couleurs en osier ; démonstrations

– Claude Fortier, « Stylaubois » : objets d’écriture en bois tourné et galalithe

– Denis Guillemaut, « Denis créations » : marque-page, coupe-papier, coffrets, porte-crayons en ébénisterie d’art

– Adeline, Cueilleuse de mémoires : livres, cartes postales multimédia ; travaux d’écriture

Animations au Village du Livre :

– Déambulations artistiques avec « Baboo »

– « Boutique orange » : expositions de Laurence Malval et Janick Ferrari

– Librairie de Seille : exposition de Jean-Pierre Fréminet

– La (bonne) pioche : exposition des bibliocuts d’Alix Martin

– Atelier reliure : ouverture de l’atelier

– Espace Gutenberg : ouverture et démonstrations à partir de 15h30

Ouverture des boutiques des bouquinistes.

A voir aussi :

– Exposition à l’office de Tourisme : « La nature par la racine »

– Exposition des Artistes Amateurs de Cuisery à la Chapelle Saint-Pierre et à la salle multi-usages

– Le Centre Eden : ouverture de 14h à 18h

– Fête patronale

mairie-cuisery@wanadoo.fr +33 3 85 40 11 76 http://www.cuisery.fr/

