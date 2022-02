3e Marché aux livres et aux estampes ENSAIT Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

3e Marché aux livres et aux estampes ENSAIT, 6 mars 2022, Roubaix. 3e Marché aux livres et aux estampes

ENSAIT, le dimanche 6 mars à 11:00

Ce marché aux livres et aux estampes n’est pas un marché comme les autres. Il fait la part belle à la création et à la vente d’estampes et de livres d’artistes, livres anciens, beaux livres, bandes dessinées… Venez y découvrir et rencontrer des artistes, des associations, des galeries, des librairies, des bouquinistes. Et échangez autour de démonstrations de techniques de gravure, de sérigraphie et de lithographie,

entrée libre

La ville de Roubaix organise son 3e Marché aux livres et aux estampes au coeur de l’ Ensait. ENSAIT 2 Allée Louise et Victor Champier, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T11:00:00 2022-03-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu ENSAIT Adresse 2 Allée Louise et Victor Champier, Roubaix Ville Roubaix lieuville ENSAIT Roubaix Departement Nord

ENSAIT Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

3e Marché aux livres et aux estampes ENSAIT 2022-03-06 was last modified: by 3e Marché aux livres et aux estampes ENSAIT ENSAIT 6 mars 2022 ENSAIT Roubaix roubaix

Roubaix Nord