3e Journées de l’Architecture en Santé Palais de l’Europe, 18 octobre 2021, Menton.

du lundi 18 octobre au mercredi 20 octobre à Palais de l’Europe

Les JAS se positionnent désormais comme le rendez‐vous professionnel incontournable pour échanger et rencontrer les concepteurs les plus aguerris dans le domaine de l’architecture dédiée aux secteurs sanitaire et médico‐social. Lors de cettee 3e édition de Journées de l’Architecture en Santé, de nombreux pays ‐ parmi lesquels la Belgique, la Suisse, l’Italie, le Danemark, les Pays‐Bas et le Liban ‐ partageront leurs expériences et leur expertise. Cette année encore, un programme très riche sera proposé autour de toutes les thématiques au coeur des réflexions des acteurs de la santé : le développement durable et l’hôpital éco‐responsable, les territoires de santé et la connexion à la ville, le design des espaces, les nouvelles tendances de la conception en santé ou encore l’impact de la crise sanitaire sur l’architecture de demain. Une large place particulière sera également faite à la psychiatrie et au secteur médico‐social. NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES ET NOMBREUX … Les architectes, architectes paysagistes, architectes d’intérieur, praticiens médicaux, professionnels de la santé, programmistes en soins de santé, ingénieurs, urbanistes, industriels en équipements de santé, sociologues, équipementiers médicaux et biomédicaux, ges?onnaires, et plus largement l’ensemble des acteurs concernés par l’évolution architecturale des institutions de santé publiques et privées sont attendus à Menton du 18 au 20 octobre prochain pour la 3e édi?on des Journées de l’Architecture en Santé.

Palais de l’Europe 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



