3E Festival International De La Magie Nancy CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE, 27 octobre 2023, NEUVES MAISONS.

3E Festival International De La Magie Nancy CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE. Un spectacle à la date du 2023-10-27 à 20:30 (2023-10-27 au ). Tarif : 20.0 à 40.0 euros.

MAGIC SHOW PRODUCTIONS ET CLEMENT DEMANGEL PRESENTENT Magic Show Productions et Clément Demangel présentent : Le 3ème Festival International de Magie de Nancy 2H00 de show pour toute la famille Avec: Tom Wouda (Champion de France de Magie 2022) Peio Rivas (Espagnol) avec son numéro de manipulations de cartes Show Time avec Kristof et Liloo pour un show de grandes illusions David Coven et son numéro d’ombres Thierry Nadalini à la présentation Arno et ses apparitions d’oiseaux Ouverture des portes 1h00 avant Placement libre assis (adulte et enfant) Placement en carré Or (c’est l’assurance d’être placé dans les premiers rangs) Tarif enfant pour les – de 12 ans

CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE NEUVES MAISONS Place Ernest Poirson Meurthe-et-Moselle

20.0 EUR

