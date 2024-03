3e édition Salon du Bien-être et Artisanat Saint-Lô, samedi 13 avril 2024.

3e édition Salon du Bien-être et Artisanat Saint-Lô Manche

Samedi

Rendez-vous les 13 et 14 avril 2024 au Parc des expositions de Saint-Lô pour le salon du bien-être et de l’Artisanat !

Le Samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h.

80 exposants sont attendus ! Gastronomie, minéraux, cristaux, créations artisanales et de nombreuses conférences…

Rendez-vous les 13 et 14 avril 2024 au Parc des expositions de Saint-Lô pour le salon du bien-être et de l’Artisanat !

Le Samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h.

80 exposants sont attendus ! Gastronomie, minéraux, cristaux, créations artisanales et de nombreuses conférences… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

L’événement 3e édition Salon du Bien-être et Artisanat Saint-Lô a été mis à jour le 2024-03-07 par OT Saint-Lô