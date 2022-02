3e édition “La Classique des Bourbons” Bourbon-l’Archambault Bourbon-l'Archambault Catégories d’évènement: Allier

Bourbon-l'Archambault

3e édition “La Classique des Bourbons” Bourbon-l’Archambault, 3 septembre 2022, Bourbon-l'Archambault. 3e édition “La Classique des Bourbons” Bourbon-l’Archambault

2022-09-03 – 2022-09-04

Bourbon-l’Archambault Allier Bourbon-l’Archambault Allier Course nationale juniors qui relie les deux villes Thermales Bourbon-l’Archambault et Bourbon-Lancy (71) yanick.gondoux@orange.fr +33 6 77 87 95 94 http://www.bourbonnais-cyclisme-sport-organisation.com/ Bourbon-l’Archambault

dernière mise à jour : 2022-02-09 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bourbon-l'Archambault Autres Lieu Bourbon-l'Archambault Adresse Ville Bourbon-l'Archambault lieuville Bourbon-l'Archambault Departement Allier

Bourbon-l'Archambault Bourbon-l'Archambault Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourbon-larchambault/

3e édition “La Classique des Bourbons” Bourbon-l’Archambault 2022-09-03 was last modified: by 3e édition “La Classique des Bourbons” Bourbon-l’Archambault Bourbon-l'Archambault 3 septembre 2022 Allier Bourbon-l'Archambault

Bourbon-l'Archambault Allier