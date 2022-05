3e édition : Journée du territoire, l’eau sous toutes ses formes Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

3e édition : Journée du territoire, l’eau sous toutes ses formes Haguenau, 14 mai 2022, Haguenau. 3e édition : Journée du territoire, l’eau sous toutes ses formes Haguenau

2022-05-14 – 2022-05-14

Haguenau Bas-Rhin Haguenau Pour partir à la découverte du territoire les 14 et 15 mai, récupérez un dépliant à tamponner sur l’un des 18 lieux participant aux horaires indiqués ci-dessous.

Collectionnez les tampons à chaque visite (pensez à vérifier les horaires) !

Rendez-vous ensuite pour récupérer vos goodies sur l’un des 4 lieux suivants : BISCHWILLER – Base nautique – rue d’Oberhoffen

BRUMATH – Plan d’eau – rue du Plan d’Eau

HAGUENAU – Station d’épuration – 115 rue du Château Fiat

