3è édition Festival Impromed (festival méditerranéen d’expressions improvisées) La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

3è édition Festival Impromed (festival méditerranéen d’expressions improvisées) La Seyne-sur-Mer, 11 août 2022, La Seyne-sur-Mer. 3è édition Festival Impromed (festival méditerranéen d’expressions improvisées)

924 corniche Bonaparte Musée Balaguier La Seyne-sur-Mer Var Musée Balaguier 924 corniche Bonaparte

2022-08-11 – 2022-08-14

Musée Balaguier 924 corniche Bonaparte

La Seyne-sur-Mer

Var Impromed vous propose un festival d’arts improvisés. Des intervenants, spécialistes dans leur domaine, proposeront des stages : poésie, stand-up, théâtre d’improvisé, cinéma, doublage, commedia dell’arte. Il y en aura pour tous les goûts. Accueil Musée Balaguier 924 corniche Bonaparte La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Other Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse La Seyne-sur-Mer Var Musée Balaguier 924 corniche Bonaparte Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Musée Balaguier 924 corniche Bonaparte La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

3è édition Festival Impromed (festival méditerranéen d’expressions improvisées) La Seyne-sur-Mer 2022-08-11 was last modified: by 3è édition Festival Impromed (festival méditerranéen d’expressions improvisées) La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 11 août 2022 924 corniche Bonaparte Musée Balaguier La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var