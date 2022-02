3e édition du Festival Effractions Centre Pompidou Paris Catégories d’évènement: île de France

3e édition du Festival Effractions Centre Pompidou, 24 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 24 février 2022 au lundi 28 février 2022 :

gratuit

Créé par la Bpi en 2020, le festival de littérature contemporaine Effractions met en avant une littérature qui questionne l’appropriation du réel par les écrivain·e·s, la façon dont il fait irruption dans la fiction contemporaine, mais aussi la manière dont les journalistes font récit. Parmi les temps forts de l’édition 2022 (sous réserve de modifications) : • Jeudi 24 février • 20h : soirée d’ouverture. Lecture de Mahmoud ou la montée des eaux d’Antoine Wauters (Verdier, 2021) accompagnée en musique par le violoniste syro-belge Shalan Alhamwy et l’accordéoniste Jonas Malfiet (Damast Duo) • Vendredi 25 février • 19h : grand entretien avec Nicolas Mathieu à l’occasion de la sortie le 2 février de son nouveau roman Connemara aux éditions Actes Sud, autour de la question du réel en littérature • Samedi 26 février • 14h : rencontre croisée entre Julia Kerninon (Toucher la terre ferme, L’Iconoclaste, 2022) et Aude Seigne (L’Amérique entre nous, Zoé, 2022) autour des questions de maternité, féminisme, couple, désir, création • Samedi 26 février • 19h : discussion autour de l’héritage de la guerre d’Algérie, du racisme et des discriminations avec Nedjma Kacimi (Sensible, Cambourakis, 2021) et Alexis Nouss, professeur en littérature générale et comparée à l’Université d’Aix- Marseille • Dimanche 27 février • 18h : discussion autour du roman de Corinne Royer, Pleine terre (Actes Sud, 2021) avec Matthieu Ansaloni, politologue spécialiste des questions agricoles • Lundi 28 février • 15h : rencontre avec le sociologue et écrivain Fabien Truong autour de sa nouvelle publication, La taille des arbres (Rivages, 2022). Mais aussi Nina Bouraoui, Claudia Durastanti, Leila Guerriero, Éric Vuillard…

Sans oublier les ateliers participatifs avec les étudiants du Master de création littéraire de l’Université Paris 8, les ateliers d’écriture et de lecture à voix haute, les lectures- fictions de l’Ircam… Programmation complète à retrouver sur effractions.bpi.fr ! Centre Pompidou Place Georges Pompidou Paris 75004 Contact : Date complète :

