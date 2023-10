3e édition du Festival des Fiertés, le festival des cultures et identités LGBTQIA+ Catégorie d’Évènement: ile de france 3e édition du Festival des Fiertés, le festival des cultures et identités LGBTQIA+, 9 novembre 2023, . Du jeudi 09 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit Certains événements sont sur inscription (voir infos sur les sites des mairies) Le festival, initié dans le 14e, propose chaque année une programmation culturelle élargie, en lien avec les partenaires culturels et associatifs parisiens. La 3e édition aura lieu du 9 au 26 novembre 2023 ! L’édition 2023 aura lieu du 9 au 26 novembre, dans les 12e , 13e et 14e Depuis 2022, ce festival initiédans le 14e, s’est étendu aux deux autres arrondissements

pour proposer une programmation culturelle agrandie en lien avec les

partenaires culturels et associatifs des trois arrondissements. Le Festival a pour objectifs de : sensibiliser le grand public à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+.

mettre à l’honneur la culture et la diversité des identités.

mettre en lumière l’histoire pour l’accès aux droits des personnes LGBTQIA+. Cette année encore, un grand parcours artistique

hors les murs proposé par l’association BOITAQUEER reliera les trois arrondissements, invitant à découvrir 13 artistes queer dans l’espace public. Expos, lectures, projections, soirées… sur cette période, plus d’une cinquantaine d’évènements vous sont proposés. Retrouvez tous les évènements proposés dans le cadre du festival sur les sites internet des mairies du 12e, 13e et 14e arrondissement de Paris : mairie du 12e ; mairie du 13e ; mairie du 14e. En partenariat avec Komitid – site média d’info LGBTQI+. 12e arrondissement de Paris, 13e arrondissement de Paris et 14e arrondissement de Paris Contact :

©Nicho Image Visuel du Festival des fiertés 3e édition Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.856578,2.351828

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//