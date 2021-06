Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn, Tarn 3e édition des Apéros-Concerts au Domaine de Long Pech Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

Tarn

3e édition des Apéros-Concerts au Domaine de Long Pech Lisle-sur-Tarn, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Lisle-sur-Tarn. 3e édition des Apéros-Concerts au Domaine de Long Pech 2021-07-08 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-08 23:00:00 23:00:00 Lapeyrière Domaine de Long-Pech

Lisle-sur-Tarn Tarn Rendez-vous dans la cour du domaine. Avec vu sur ses vignes.

Ce soir le groupe « La frange d’Elsa » sera aux manettes. longpech81@gmail.com +33 6 31 85 66 93 https://www.long-pech.com/ dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Lisle-sur-Tarn Adresse Lapeyrière Domaine de Long-Pech Ville Lisle-sur-Tarn lieuville 43.89458#1.75264