3e édition de « Nant/Co » Festival du film coréen de Nantes Cinéma Bonne Garde Nantes, mercredi 3 avril 2024.

3e édition de « Nant/Co » Festival du film coréen de Nantes Du 3 au 8 avril 2024 3 – 8 avril Cinéma Bonne Garde Renseignement sur www.printempscoreen.com

Cette année, le Festival du Film Coréen Nant/Co fait son grand retour à Nantes avec une troisième édition co-organisée avec le Centre Culturel Coréen, en collaboration avec le Festival du Film Coréen de Paris et 4 cinémas partenaires de la région nantaise (Le Cinématographe, Bonne Garde, Le Beaulieu et Saint-Paul).

Le festival Nant/Co se veut accessible au plus grand nombre et propose donc une programmation variée qui saura satisfaire la curiosité du public nantais pour la création cinématographique coréenne. Les films sont souvent chocs, mais dans le bon sens du terme. Le cinéma coréen nous fait passer du rire aux larmes avec une facilité déconcertante. Son genre, atypique, inclassable, oscillant sans cesse entre horreur et comédie, thriller et drame psychologique, nous bouscule et nous surprend. La vengeance, la lutte des classes ou encore l’impuissance d’un personnage face aux forces du destin, sont autant de thématiques récurrentes du cinéma coréen.

Cette année, la programmation propose un tour d’horizon composé six œuvres de réalisateurs issus de la génération de cinéastes coréens nés dans les années 1960-70. Ainsi, la diversité des sujets qu’ils traitent se veut être le reflet d’un foisonnement coréen qui a su trouver sa place dans l’univers international du 7e art.

Programmation :

Cinéma Saint-Paul, Rezé

Mercredi 3 avril, 20h Ouverture du festival avec la projection de Young Adult Matters (2021), de Lee Hwan / 2h08 (VOST)

Cinéma Bonne Garde, Nantes

Jeudi 4 avril 20h30 : Rebound (2023), de Chang Hang-jun / 2h02 (VOST)

Cinéma Le Beaulieu, Bouguenais

Jeudi 4 avril 20h : The Night Owl (2022), de Ahn Tae-jin / 1h58 (VOST)

Cinéma Saint-Paul, Rezé

Vendredi 5 avril 20h30 : Smugglers (2023), de Ryoo Seung-wan / 2h09 (VOST)

Samedi 6 avril 15h : Krisha et le Maître de la forêt (2023), de Park Jaebeom / 1h08 (VOST)

Cinéma Bonne Garde, Nantes

Dimanche 7 avril 15h : Young Adult Matters (2021), de Lee Hwan / 2h08 (VOST)

Le Cinématographe, Nantes

Lundi 8 avril 20h30 : Memories of Murder (2003), de Bong Joon-ho / 2h12 (VOST)

Retrouvez le détail du programme sur www.printempscoreen.com, les réseaux sociaux ou les cinémas partenaires.

NANTES, REZÉ, BOUGUENAIS

