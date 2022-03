3E : DAVID KRAKAUER Ernée, 2 avril 2022, Ernée.

3E : DAVID KRAKAUER Ernée

2022-04-02 – 2022-04-02

Ernée Mayenne

Soirée organisée en partenariat avec Au Foin de la Rue.

C’est la fête, avec l’incroyable David KRAKAUER ! Accompagné de fidèles compagnons de route et de nouveaux grands noms, le clarinettiste virtuose et ses musiciens talentueux proposent un concert festif et joyeux, à l’occasion de la sortie de leur dernier album.

Clarinettiste de renommée internationale, digne successeur de Giora Feidman et Sydney Bechett, David Krakauer est aujourd’hui l’une des figures les plus emblématiques de la mouvance new-yorkaise de la nouvelle musique Klezmer. Il réinvente cette musique traditionnelle juive en y ajoutant des influences de jazz, funk, électro, pour un groove explosif ! Entraîné par le son débridé de sa clarinette, il joue de manière quasi athlétique et invite le public à ce rythme dansant.

Convaincu du pouvoir de la musique qui rassemble les gens, David Krakauer offre des sonorités ouvertes sur le monde et issues de différentes cultures : « Ma musique est une maison avec les portes grandes ouvertes. »

Ernée

