3e biennale de la photographie Mairie du 13e arrondissement, 3 septembre 2021, Paris.

Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 3e édition de la Biennale de la photographie du 13e. Cette manifestation est l’une des premières que la Mairie accueille depuis le déconfinement et elle n’a été rendue possible qu’avec le concours de l’ensemble des partenaires qui la portent. Qu’ils en soient vivement remerciés car la culture nous a beaucoup manqué durant ces longs mois. Nous voulons aussi saluer les grands professionnels que sont Serge Picard, le président de notre jury, Roberto Frankenberg et Flore-Aël Surun qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure.

Cette édition a pour thème le portrait. Choisir le portrait alors que nous étions tous masqués, c’était prendre le contrepied de la situation et affirmer, en quelque sorte, que d’autres lendemains étaient possibles. Elle nous donnera en sus l’opportunité de rendre hommage à Laure Albin Guillot, célèbre femme photographe de l’entre-deux-guerres. Cette fois encore le salon associera des professionnels et des amateurs qui exposeront par le biais de leur club, atelier ou qui ont candidaté lors du concours que nous avons organisé, et nous vous invitons à venir apprécier la qualité des photographies sélectionnées par le jury. Ce salon vous offrira, en outre, une programmation d’animations diverses, gratuites et ouvertes à tous.

