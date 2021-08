Paris Mairie du 13e arrondissement île de France, Paris 3e biennale de la photographie Mairie du 13e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 3 au 23 septembre 2021 Cette 3e édition de la Biennale de la photographie qui se déroule du 3 au 23 septembre 2021 à la Mairie du 13e a pour thème « Portraits et Autoportraits ». Choisir le portrait alors que nous étions tous masqués, c’était prendre le contrepied de la situation et affirmer, en quelque sorte, que d’autres lendemains étaient possibles. Cette fois encore le salon associera des professionnels et des amateurs qui exposeront par le biais de leur club, atelier ou qui ont candidaté lors du concours que nous avons organisé, et nous vous invitons à venir apprécier la qualité des photographies sélectionnées par le jury. Ce salon vous offrira, en outre, une programmation d’animations diverses, gratuites et ouvertes à tous. -> Télécharger le programme de la biennale -> Télécharger l’affiche de la biennale Expositions -> Photographie Mairie du 13e arrondissement 1 place d’Italie Paris 75013

