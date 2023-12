Repas du Monde 3d rue du Moulin Saverne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Saverne Repas du Monde 3d rue du Moulin Saverne, 21 janvier 2024, Saverne. Saverne Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 11:00:00

fin : 2024-01-21 17:00:00 . EUR.

3d rue du Moulin

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Code postal 67700 Lieu 3d rue du Moulin Adresse 3d rue du Moulin Ville Saverne Departement Bas-Rhin Lieu Ville 3d rue du Moulin Saverne Latitude 48.7435616 Longitude 7.361953 latitude longitude 48.7435616;7.361953

3d rue du Moulin Saverne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/