3D Espace Simone Signoret, 11 juin 2021-11 juin 2021, Cenon.

3D

Espace Simone Signoret, le vendredi 11 juin à 20:30

« Le cinéma est un sprint, le théâtre une course de fond » Ces mots de la réalisatrice Marion Vernoux résument bien le travail qui attend les comédiens de la cie BIP. En référence à de grands films, de grands réalisateurs et des scènes cultes, ils et elles devront montrer toute la polyvalence de leurs talents d’acteurs et faire preuve de cette énergie, cette disponibilité de sprinters qu’exige le cinéma alors même qu’ils seront sur une scène de théâtre. Car c’est bien un spectacle vivant que verront les spectateurs, mais comme chaque scène sera filmée, montée et projetée en direct, ils verront aussi ce que le réalisateur choisit de montrer ou de ne pas montrer. Entre les codes du théâtre et les ficelles du cinéma, entre la course de fond et le sprint, 3D est une expérience grisante et inattendue, un spectacle in vivo où la cie BIP continue d’explorer l’art sans fin de l’improvisation théâtrale. 3D, un voyage improvisé au cœur du 7ème Art. Conception et mise en scène Richard Perret Réalisation vidéo : Alban Judalet Création lumière : Yohan Antoine Cadreurs : Solweig Cheron, Paul Fouchault Jeu (en alternance) : Anthony Benoît, Julie Brunie-Tajan, José Carrasco, Aurelie Desert, Élodie Hamain, Aurélie Lopez, Benjamin Viguier Administration : Julia Kerouanto

15€/12€

La force organique du spectacle vivant, la magie grand écran du cinéma, le plaisir partagé de l’improvisation

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T20:30:00 2021-06-11T22:00:00