Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Gironde, Saint-André-de-Cubzac 3D / Cie HMG (péripé’cirque) Saint-André-de-Cubzac Saint-André-de-Cubzac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac

3D / Cie HMG (péripé’cirque) Saint-André-de-Cubzac, 23 mars 2022, Saint-André-de-Cubzac. 3D / Cie HMG (péripé’cirque) 2022-03-23 – 2022-03-23

Saint-André-de-Cubzac Gironde La pratique de la bascule en cirque regorge de possibilités… à condition d’en chercher ses secrets. D’un équilibre à un autre, en jouant des poids et des forces, les images ne manquent pas pour la compagnie HMG. Extrêmement simple de prime abord, cette forme spectaculaire a de quoi faire ouvrir les mâchoires et envisager le monde comme un immense terrain de jeu modulable. Péripé’cirque – Cie HMG [ Bascule ]

A Latitude Nord Gironde : Lieu à définir

Durée : 40 mn – dès 8 ans. 3D-Credit-Mathieu-Bleton-2-scaled dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-André-de-Cubzac Autres Lieu Saint-André-de-Cubzac Adresse Ville Saint-André-de-Cubzac lieuville 45.13967#-0.44684