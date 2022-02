3D Base de loisirs de La Rincerie La Selle-Craonnaise Catégories d’évènement: La Selle-Craonnaise

Difficile de mettre 3D dans une case… Sorti du génie créatif de la compagnie H.M.G, ce spectacle réinvente tout. Au centre du plateau, une singulière structure de cirque sert de support aux explorations acrobatiques, chorégraphiques et sonores d’un circassien dans un ballet vertigineux. Installé tout autour et tout proche, le public assiste à l’envolée de ces 2 corps qui se mêlent, s’enveloppent ou se traversent, créant dans le même temps une partition musicale surprenante. Un spectacle vibrant et fascinant qui marque et interpelle.

Tarifs : 13 € / 11 € / 9 € / 7 € / 5 € / 3 € Pass famille : 29 € pour 2 adultes + 1 à 3 enfants

Ça craque, ça bascule, ça groove, ça se danse… Un spectacle surprenant qui transcende les disciplines. Base de loisirs de La Rincerie la Selle-Craonnaise La Selle-Craonnaise Mayenne

