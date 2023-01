3clowns – Cie Les bleus de travail Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Seine

Côte-d'Or

2023-05-22 – 2023-05-23

2023-05-22 – 2023-05-23 Châtillon-sur-Seine

Côte-d’Or EUR Perruques, grandes chaussures, peau de banane, tarte à la crème, fausses sorties, domptage, fanfare, engueulades, jonglage, coups fourrés, scintillements, acrobaties, mélancolie, cascades, opportunisme et veuleries, gloutonnerie, pouvoir et autorité, crâneries, haute estime de soi et encore un tour de piste…

« Clowns hors pair, Lionel Bécimol, Alexandre Demay et Laurent Barboux ont le grain de folie capable d’enrayer la mécanique pourtant bien huilée de la logique et de la réalité. C’est du nanan, du grand art ! » Télérama Texte, mise en scène et interprétation : Laurent Barboux, Lionel Becimol, Alexandre Demay

Lumières : Gilles Cornier

Costumes : Nathalie Tomasina

Constructions et création sonore : Lionel Becimol Durée : 1h

Plein air – en ville (solution de repli au théâtre en cas de météo mauvaise)

Tout public à partir de 6 ans

Gratuit Infos-réservation : 03 80 91 39 51 – resa.tgb@wanadoo.fr

www.theatregastonbernard.fr

