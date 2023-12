LE DESSIN DANS TOUS SES ÉTATS 3Cinq, centre d’art contemporain Lille, 13 décembre 2023, Lille.

LE DESSIN DANS TOUS SES ÉTATS 13 décembre 2023 – 3 février 2024 3Cinq, centre d’art contemporain Entrée libre

Début : 2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

L’association 3Cinq, centre d’art contemporain souhaite développer et mettre en avant la jeune création de sa région, les Hauts-de-France, mais aussi de la Belgique frontalière. À ce titre, nous avons mis en place ce premier appel à candidature à destination de la jeune création, ayant pour thème : le dessin contemporain sous toutes ses formes.

Après un constat autour des programmations d’expositions ces dernières années, le dessin contemporain souvent mis à l’écart relève aujourd’hui d’une grande évolution à travers les différentes pratiques et médiums abordés. En conséquence, le 3Cinq a souhaité contribuer à cette évolution en favorisant l’exposition et le développement de ce médium à travers la jeune scène artistique des arts viusels, en leur attribuant une aide à la création et une édition regroupant les oeuvres présentées au sein de l’espace.

3Cinq, centre d'art contemporain 4 , place du temple lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Accés PMR

Lou Le Forban