La chaleur du noir 3Cinq, centre d’art contemporain Lille, 16 juin 2023, Lille.

La chaleur du noir 16 juin – 13 octobre 3Cinq, centre d’art contemporain Entrée libre

C’est autour du noir que se définie l’exposition en associant dans le syntagme « chaleur du noir » un paradoxe, voire une contradiction, entre les représentations des couleurs dites chaudes, et l’association du noir, souvent perçue comme une couleur froide, voire sépulcrale dans la symbolique occidentale. La chaleur du noir, représente tout à la fois le noir et ses multiples variantes de matériaux brulants et en combustion, de leurs usages et perceptions iconoclastes, et la chaleur des corps dans des représentations partielles, jouant du fétiche et des formes déconstruites.

La chaleur du noir, celle de l’asphalte, une histoire de la modernité d’un matériau issu du pétrole et dont Lucie Marchand revisite le territoire imaginaire et pratique. Autour de cette oeuvre centrale, les propositions des deux autres artistes associeront des travaux en noir, de dessin et de sculpture.

Yosra Mojtahedi aborde la question du corps : du masculin et du féminin dont l’artiste brouille les frontières habituelles de leurs représentations, où elle y introduit un végétal ambivalent.

Fabrice Cazenave, présentre son travail autour du végétal au fusain, voire d’un travail autour du fusain lui-même, de la combustion de différents végétaux qu’il a expérimenté, enrichissant la représentation de cet outil charbonneux.

Cette exposition est présentée en résonance avec la Triennale Art & Industrie 2023 – Dunkerque / Hauts-de-France.

VERNISSAGE – 15.06 à 18h

EXPOSITION – 16.06 > 14.10.23

3Cinq, centre d'art contemporain 4 , place du temple lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Accés PMR

