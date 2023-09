Conférence gesticulée 3C, Aix-en-Provence (13), 26 octobre 2023, .

Conférence gesticulée Jeudi 26 octobre, 20h00 3C, Aix-en-Provence (13) Au chapeau

Conférence Gesticulée de Christophe Apprill

Le bal contre-attaque. Pour en finir avec La Danse!

Vous souvenez-vous de votre premier baiser lors d’un slow à moitié raté ? Des râteaux ? Faire tapisserie en attendant l’élu(e) qui promettait de faire battre votre petit cœur ? Les souvenirs de bal, ça marque un peu plus que les spectacles de danse contemporaine, non ? Je peux dire que la découverte de la rumba congolaise m’a marqué beaucoup plus durablement que celle de Mathilde Monnier (l’une des grandes dames de la création chorégraphique)… Mais alors, pourquoi autant de sacralisation de la danse des artistes ? C’est simple, l’une est pleine de concepts, et l’autre est forte de la circulation des désirs… Au bal, personne ne sort en disant : « Je n’ai rien compris ». Mais tiens tiens, que s’est-il donc passé dans les années 80 pour qu’on en arrive, même dans la danse, à regarder de haut les danses d’en bas… N’est-ce pas justement le moment où le néolibéralisme s’apprêtait à devenir la norme de nos vies ?

Danseur de bal, j’ai a eu la drôle d’idée, en tant que sociologue, de m’intéresser aux bals des gens de peu. Vous imaginez le ridicule de la situation lorsque dans une soirée mondaine, on me demande, « Ah, vous êtes danseur ? » « Chercheur sur le bal » ? Difficile de faire carrière avec un truc pareil, à moins de devenir conférencier gesticulant peut être ?

Informations: aixbaleti.fr

source : événement Conférence gesticulée publié sur AgendaTrad

3C, Aix-en-Provence (13) 23, Boulevard Carnot

3C, 13100 Aix-en-Provence, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45388 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:00:00+02:00

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T22:00:00+02:00

baleti nivernais