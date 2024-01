Avant-première 3bis Boulevard de la République Bar-sur-Aube, lundi 22 janvier 2024.

Bar-sur-Aube Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 20:00:00

fin : 2024-01-22

Avant première du film May December réalisé par Todd Haynes, suivie d’une rencontre avec Natalie Portman depuis le cinéma du Panthéon à Paris (retransmission en direct et possibilité de poser des questions par SMS).

Tarifs:

– 4€ avec le pass

– tarifs habituels sans le pass

Synopsis:

Vingt ans après que leur histoire d’amour a fait les choux gras de la presse, Gracie Atherton-Yu et son mari Joe – de 23 ans son cadet – se préparent à la rentrée de leurs jumeaux au lycée. Lorsque l’actrice hollywoodienne, Elizabeth Berry, vient passer du temps avec la famille pour mieux comprendre Gracie, qu’elle va incarner dans un film, la dynamique familiale s’effiloche. Joe a l’impression d’être passé à côté de sa jeunesse. Parallèlement, Elizabeth et Gracie s’étudient mutuellement, les similitudes et les différences entre les deux femmes commencent alors à s’estomper.

3bis Boulevard de la République

Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est



