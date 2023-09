Cet évènement est passé Portes ouvertes Cercle Breton de Nantes 3B, Rue Désiré Colombe, Nantes (44) Portes ouvertes Cercle Breton de Nantes 3B, Rue Désiré Colombe, Nantes (44), 20 septembre 2023, . Portes ouvertes Cercle Breton de Nantes Mercredi 20 septembre, 20h30 3B, Rue Désiré Colombe, Nantes (44) 0 C’est bientôt la rentrée ! Le Cercle Breton de Nantes vous invite à ses portes ouvertes le mercredi 20 septembre dès 20h30. Venez découvrir l’association, les lieux, rencontrer, échanger, danser et pourquoi pas vous inscrire. source : événement Portes ouvertes Cercle Breton de Nantes publié sur AgendaTrad 3B, Rue Désiré Colombe, Nantes (44) 3B, Rue Désiré Colombe, 44100 Nantes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44737 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T00:30:00+02:00

2023-09-20T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T00:30:00+02:00 gascogne nivernais Détails Autres Lieu 3B, Rue Désiré Colombe, Nantes (44) Adresse 3B, Rue Désiré Colombe, 44100 Nantes, France Age max 110 Lieu Ville 3B, Rue Désiré Colombe, Nantes (44) latitude longitude 47.211901;-1.568696

3B, Rue Désiré Colombe, Nantes (44) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//