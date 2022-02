[3AKLIN] JACQUELINE Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

[3AKLIN] JACQUELINE Château-Gontier-sur-Mayenne, 4 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. [3AKLIN] JACQUELINE Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-03-04 – 2022-03-04 Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau

Ce spectacle puise en partie son inspiration dans le livre de Michel Thévoz « Ecrits bruts » (1979). Les écrits bruts ont pour spécificité d'émaner d'auteurs marginaux, dépourvus de toute éducation artistique. Ils témoignent d'une grande liberté de forme, en dehors de toute norme syntaxique. Cette formidable matière théâtrale ouvre de grands espaces d'étrangeté et de poésie. Pour les rendre sensibles, le comédien et le musicien nous accompagnent vers la richesse complexe de l'esprit humain. Sur la scène devenue espace mental, l'un revêt une incroyable superposition de costumes comme autant de présences schizophréniques. L'autre, enfermé dans une cage métallique, fait résonner les textes des tensions qui habitent leurs auteurs. « Chambre d'écho aux textes des patients des institutions psychiatriques, cette création musicale et poétique plonge le spectateur au cœur de la psyché troublée. […] L'urgence impérative d'écrire se mêle alors à une rage humoristique qui multiplie, pour notre plaisir, les bras d'honneur à l'ordre établi. »

Patrick Sourd, Les Inrockuptibles A partir de 15 ans Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Patrick Sourd, Les Inrockuptibles A partir de 15 ans Respect des mesures sanitaires en vigueur. Olivier Martin-Salvan et Philippe Foch font vibrer les textes d’hommes et de femmes internés. Les mots et la musique traduisent avec force un besoin vital de s’exprimer malgré la souffrance et l’enfermement physique et psychique. contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 http://www.le-carre.org/ Ce spectacle puise en partie son inspiration dans le livre de Michel Thévoz « Ecrits bruts » (1979). Les écrits bruts ont pour spécificité d’émaner d’auteurs marginaux, dépourvus de toute éducation artistique. Ils témoignent d’une grande liberté de forme, en dehors de toute norme syntaxique. Cette formidable matière théâtrale ouvre de grands espaces d’étrangeté et de poésie. Pour les rendre sensibles, le comédien et le musicien nous accompagnent vers la richesse complexe de l’esprit humain. Sur la scène devenue espace mental, l’un revêt une incroyable superposition de costumes comme autant de présences schizophréniques. L’autre, enfermé dans une cage métallique, fait résonner les textes des tensions qui habitent leurs auteurs. « Chambre d’écho aux textes des patients des institutions psychiatriques, cette création musicale et poétique plonge le spectateur au cœur de la psyché troublée. […] L’urgence impérative d’écrire se mêle alors à une rage humoristique qui multiplie, pour notre plaisir, les bras d’honneur à l’ordre établi. »

Patrick Sourd, Les Inrockuptibles A partir de 15 ans Respect des mesures sanitaires en vigueur. Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

