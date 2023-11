Ateliers Cli’Mannal – Tout public 3a route de Lucelle Ferrette, 6 décembre 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Ateliers : Fresque du climat (16 ans et +), juniors (10 à 16 ans) et Inventons nos Vies Bas carbone (16 ans et +) ,autour d’un goûter « Mannala ». Inscription 03 89 08 36 20.

2023-12-06

3a route de Lucelle

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Workshops: Climate Fresco (16+), Juniors (10-16) and Inventons nos Vies Bas Carbone (16+), with a « Mannala » snack. Registration 03 89 08 36 20

Talleres: Clima Fresco (16+), Juniors (10-16) e Inventando nuestras vidas bajas en carbono (16+), con una merienda Mannala. Inscripción 03 89 08 36 20

Workshops: Fresko des Klimas (ab 16 Jahren), Junioren (10 bis 16 Jahre) und Inventons nos Vies Bas Carbon (ab 16 Jahren), mit anschließendem Imbiss « Mannala ». Anmeldung 03 89 08 36 20

