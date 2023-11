Bébés lecteurs 0 – 4 ans 3a route de Lucelle Ferrette, 15 novembre 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Rejoignez-nous pour partager le plaisir de la lecture avec vos tout-petits. Ensemble, nous créons des souvenirs précieux et stimulants pour vos enfants..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . 0 EUR.

3a route de Lucelle

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



Join us in sharing the pleasure of reading with your little ones. Together, we’ll create precious, stimulating memories for your children.

Únase a nosotros para compartir el placer de la lectura con sus pequeños. Juntos, crearemos recuerdos preciosos y estimulantes para sus hijos.

Schließen Sie sich uns an, um die Freude am Lesen mit Ihren Kleinkindern zu teilen. Gemeinsam schaffen wir wertvolle und anregende Erinnerungen für Ihre Kinder.

