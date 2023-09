Jeu de société TISS’ MUT – Tout public à partir de 8 ans 3a route de Lucelle Ferrette, 11 octobre 2023, Ferrette.

Ferrette,Haut-Rhin

Lors d’une après-midi, venez coopérez pour construire des projets dans une commune alsacienne en intervenant sur les pavillons, les fermes et les espaces libres….

2023-10-11 fin : 2023-10-11 16:00:00. 0 EUR.

3a route de Lucelle

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est



For one afternoon, come and work together to build projects in an Alsatian commune, working on houses, farms and open spaces…

Durante una tarde, venga y colabore en la construcción de proyectos en una comunidad alsaciana local, trabajando en casas, granjas y espacios abiertos…

An einem Nachmittag könnt ihr zusammenarbeiten, um Projekte in einer elsässischen Gemeinde zu bauen, indem ihr an den Pavillons, Bauernhöfen und Freiflächen…

