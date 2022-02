39èmes Rencontres du cinéma Latino Américain cinéma Jean Eustache Pessac Catégories d’évènement: Gironde

En 1983 l’Association France-Amérique latine Comité Bordeaux Gironde (FAL33) a créé les Rencontres du Cinéma Latino-Américain, l’une des premières manifestations culturelles consacrées à ces cinémas en France. L’association, créée en 1981, a comme objectif « le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le peuple français et ceux de tous les pays d’Amérique latine ». Le cinéma est le moyen choisi pour faire connaître le continent latino-américain au public. Il est donc conçu comme une expression « représentative de l’imaginaire et de la réalité des peuples d’Amérique latine ». La diffusion de films de qualité devient un moyen d’approcher un continent et sa culture, de les connaître et les faire connaître. L’objet même de la solidarité devient donc le cinéma. A l’égard du continent latino-américain, pour la solidarité, il s’agit aussi bien de soutien aux victimes des dictatures que d’une solidarité matérielle par le biais de projets dans divers domaines sociaux. Lors des premières Rencontres, le contact avec l’Amérique latine se fait d’emblée à travers le réseau militant (Nicaragua sandiniste, Guatemala, Chili, Salvador, Colombie). La prise de conscience du danger que courent les cinémas latino-américains, née de contacts directs, a désormais détourné la question de la solidarité en termes généraux vers une « solidarité cinématographique ». Retrouvez la programmation des 39èmes Rencontres ici : https://www.lesrencontreslatino.org/ cinéma Jean Eustache 7bis rue des Poilus Pessac Le Bourg Gironde

