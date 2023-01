39èmes Rencontres chorégraphiques de Picardie – Certe blanche à Karl Paquette Saint-Quentin, 4 février 2023, Saint-Quentin .

39èmes Rencontres chorégraphiques de Picardie – Certe blanche à Karl Paquette

16 Pl. de l’Hôtel de ville Saint-Quentin Aisne

2023-02-04 – 2023-02-04

Saint-Quentin

Aisne

20 La 39ème édition des Rencontres Chorégraphiques de Picardie accueille en tête d’affiche, Karl Paquette, danseur étoile de renom qui, à compter du 13 février prochain, présentera au théâtre Mogador à Paris “Mon premier lac des cygnes”.

A Saint-Quentin, lors des Rencontres Chorégraphiques de Picardie, entouré de neuf danseuses et danseurs, Karl Paquette présentera au théâtre Jean Vilar samedi soir et dimanche après-midi, un spectacle inspiré des plus grands ballets (“Roméo et Juliette”, “Giselle”, “La Belle au bois dormant”…).

Cette carte blanche sera précédée par une heure de spectacle assurée par des groupes régionaux.

Représentations :

– Samedi 4 février à 20h.

– Dimanche 5 février à 16h.

Tarifs : 20€ et 14€.

Billetterie à l’espace Saint-Jacques 0323623677

La 39ème édition des Rencontres Chorégraphiques de Picardie accueille en tête d’affiche, Karl Paquette, danseur étoile de renom qui, à compter du 13 février prochain, présentera au théâtre Mogador à Paris “Mon premier lac des cygnes”.

A Saint-Quentin, lors des Rencontres Chorégraphiques de Picardie, entouré de neuf danseuses et danseurs, Karl Paquette présentera au théâtre Jean Vilar samedi soir et dimanche après-midi, un spectacle inspiré des plus grands ballets (“Roméo et Juliette”, “Giselle”, “La Belle au bois dormant”…).

Cette carte blanche sera précédée par une heure de spectacle assurée par des groupes régionaux.

Représentations :

– Samedi 4 février à 20h.

– Dimanche 5 février à 16h.

Tarifs : 20€ et 14€.

Billetterie à l’espace Saint-Jacques 0323623677

billeterie@saint-quentin.fr +33 3 23 62 36 77

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2023-01-26 par